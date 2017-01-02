Вяльбе: надеюсь, Устюгов и дальше будет находиться в той же форме и побеждать

Президент Федерации лыжных гонок Россиипрокомментировала две победы россиянинана старте лыжной многодневки «Тур де Ски». 3 января соревнования продолжатся скиатлоном в Оберстдорфе (Германия). «Тур де Ски» завершится в Италии 8 января.«Две победы — хорошо, просто замечательно. Сергей в хорошей форме. Я не делаю прогнозов на будущее. Отличное выступление, хорошая форма. Надеюсь, что и дальше он будет находиться в той же форме и побеждать», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».