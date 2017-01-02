Источник: Россия, вероятно, лишится 4 медалей ОИ-2014 в лыжных гонках

Россия, вероятно, лишится четырёх медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках, если будет подтверждено нарушение антидопинговых правил, сообщает Iltalehti. На Играх-2014 Легков и Вылегжанин завоевали золото и серебро соответственно в масс-старте на 50 км, также они стали серебряными призёрами в эстафете. Вылегжанин изавоевали серебро в командном спринте.Ранее шестеро россиян —— были временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.