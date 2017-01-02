Кнафель останется последним иностранным специалистом в сборной РФ по фристайлу

Президент Федерации фристайла Россиисообщил, что последний иностранец в сборной России — словенский сервисмен— останется в команде. Ранее ФФР расторгла контракты с рядом иностранных специалистов, включая старшего тренера команды по могулу«Мы довольны работой Кнафеля, этот специалист продолжит работу в сборной России. Кнафель ведёт очень профессиональную работу по подготовке лыж и оказывает нам значительную помощь при работе с поставщиками. Мы получаем достойное оборудование, в том числе благодаря его деловым контактам и связям.У нас есть второй сервисмен — Максим Клоков, он тоже стал большим профессионалом, я считаю его уже специалистом международного уровня. Он работает в тесной связке с Кнафелем», — цитирует Курашова ТАСС.