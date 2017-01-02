Гараничев не вошёл в состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав российской команды на четвёртый этап Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Оберхофе (Германия) с 5 по 8 января, сообщает официальный сайт СБР.
Биатлон. Этап Кубка мира в Оберхофе. Состав сборной России
Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Юрий Шопин, Дмитрий Малышко.
Женщины: Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Екатерина Глазырина, Ульяна Кайшева, Ирина Услугина.
Планируется, что Евгений Гараничев выступит на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.