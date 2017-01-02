Крамер: когда я сказал Легкову об отстранении, он ничего не ответил

Тренер сборной России по лыжным гонкампрокомментировал информацию об отстранении олимпийского чемпиона Сочи-2014 в марафонев связи с подозрениями в применении допинга. На минувшей неделе FIS подтвердила, что от соревнований отстранены«Принять новость об отстранении было нелегко, но у нас не было выбора. Ребята много работали, чтобы выступить на «Тур де Ски» и показать хорошие результаты вместе с Сергеем Устюговым и другими.Когда я позвонил Легкову и рассказал об отстранении, на том конце провода стало тихо. Он ничего не ответил. Я сказал: «Мы должны принять это, как бы ужасно это ни было. Теперь нужно сосредоточиться на чемпионате мира в Лахти». Александр ответил: «Хорошо, завтра начинаю готовиться», — цитирует Крамера Expressen.