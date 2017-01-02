FIS: этап Кубка мира по сноуборду в Казани отменён по финансовым причинам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила, что этапы Кубка мира по борд-кроссу и параллельному гигантскому слалому в Казани были отменены по финансовым причинам. Соревнования должны были пройти в столице Татарстана 24-26 февраля 2017 года. Более детальная информация появится позже.«Федерация сноуборда России вместе с FIS сейчас занимаются поиском возможной замены в те же даты», — говорится в сообщении на официальном сайте FIS.23 декабря FIS сообщила, что Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира 2017 года в Тюмени.