Ушёл из жизни олимпийский чемпион, горнолыжник Вуарне

На 84-м году жизни скончался олимпийский чемпион, французский горнолыжник, сообщает AFP. Причиной смерти называется нарушение кровоснабжения головного мозга.На Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли (США) Вуарне завоевал золотую медаль в скоростном спуске. В 1958-м на чемпионате мира в Бад-Гаштайне (Австрия) он стал бронзовым призёром в скоростном спуске.После завершения карьеры Жан Вуарне был избран вице-президентом Ассоциации лыжных видов спорта Франции и проработал на этом посту с 1962 по 1971 год.