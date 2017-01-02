МОК отказался временно снять запрет на отстранение кувейтских спортсменов

Международный олимпийский комитет отклонил просьбу Кувейта временно снять запрет на отстранение спортсменов страны, сообщает Inside the Games. В октябре 2015 года МОК утвердил дисквалификацию Национального олимпийского комитета Кувейта, чтобы обезопасить его от чрезмерного государственного влияния.
В августе швейцарский суд отклонил иск Национального олимпийского комитета Кувейта к Международному олимпийскому комитету с требованием взыскать с МОК $ 1 млрд в качестве возмещения ущерба за отстранение спортсменов этой страны от соревнований.
На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсмены из Кувейта выступали под олимпийским флагом.