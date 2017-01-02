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МОК отказался временно снять запрет на отстранение кувейтских спортсменов

2 января 2017, понедельник. 21:20. Другие
Международный олимпийский комитет отклонил просьбу Кувейта временно снять запрет на отстранение спортсменов страны, сообщает Inside the Games. В октябре 2015 года МОК утвердил дисквалификацию Национального олимпийского комитета Кувейта, чтобы обезопасить его от чрезмерного государственного влияния.

В августе швейцарский суд отклонил иск Национального олимпийского комитета Кувейта к Международному олимпийскому комитету с требованием взыскать с МОК $ 1 млрд в качестве возмещения ущерба за отстранение спортсменов этой страны от соревнований.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсмены из Кувейта выступали под олимпийским флагом.
Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
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МОК ОИ-2016
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