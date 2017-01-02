Хоумен: если Россия не выполнит требования, нужно отстранить её от ОИ-2018

Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Дэвид Хоумен выступил за отстранение сборной России от зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. После публикации первой части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена по расследованию обвинений экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещённых препаратов на Олимпиаде в Сочи ВАДА рекомендовала отстранить всю сборную России от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК постановил, что решения по допуску или недопуску спортсменов РФ на Олимпиаду должны принимать международные федерации по видам спорта.
«Размах произошедшего даже не все могут понять. Он просто поразителен. Как результат — санкции могут быть применены к 600 спортсменам. Можно провести сравнение Лэнса Армстронга с Россией. Армстронг раскаялся, а Россия ничего не признает, всё списывая на домыслы Запада. Именно так они ведут себя на международной арене.
ВАДА нужно занять позицию, которая позволит России вернуться лишь после того, как она будет полностью соответствовать критериям, и отправной точкой должно стать признание того, что было сделано.
Россияне стремятся выступить на зимней Олимпиаде, так что их отстранение станет настоящим ударом в лицо. Если они не выполнят требования, то должны быть отстранены», — цитирует Хоумена Stuff.