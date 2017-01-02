Дьюпвик: мы не знаем, почему у Тарьея Бё случился рецидив болезни

Спортивный директор сборной Норвегии по биатлонупрокомментировал непопадание олимпийского чемпиона 2010 года в эстафете, восьмикратного чемпиона мира, обладателя Кубка мира по биатлону сезона-2010/11в состав команды на четвёртый этап Кубка мира в Оберхофе. Тарьей пропустил три стартовых этапа из-за проблем со здоровьем.«Мы не знаем, почему случился рецидив. У Тарьея взяли новые анализы крови, но результатов пока нет. Конечно, хотелось бы узнать причины болезни.Это серьёзно, так как Тарьей не может участвовать в гонках. Надеемся, что с его опытом борьбы с болезнями он сумеет быстро поправиться», — цитирует Дьюпвика NRK.