FINA запретила мужчинам-синхронистам использовать макияж

Международная федерация водных видов спорта (FINA) изменила правила выступлений мужчин в соревнованиях по синхронному плаванию, сообщает Inside the Games.По новым правилам спортсменам запрещается использовать макияж, но разрешается пользоваться гелем для волос и носить усы. Также новые правила касаются и костюмов для выступлений — они не должны быть выше пупка и ниже верхней части бедра.Мужчин допустили к выступлениям на международных турнирах в конце 2015 года, когда в программу чемпионата мира был включён новый вид – микст.