Конькобежка Воронина пропустит ЧЕ в Херенвене из-за болезни

Призёр чемпионата мира в командной гонкене выступит на чемпионате Европы по конькобежному спорту в многоборье из-за болезни, которая беспокоила спортсменку ещё на декабрьском чемпионате России в Коломне, сообщает «Р-Спорт».Несмотря на проблемы со здоровьем, Воронина в ходе национального отбора победила на дистанции 5000 метров и несколько раз поднималась на пьедестал, что позволило ей войти в состав сборной России на чемпионат Европы в многоборье, который пройдёт в Херенвене (6-8 января).