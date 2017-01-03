Организаторов Raw Air попросили придерживаться правил FIS

Финальный старт нового норвежского турне по прыжкам на лыжах с трамплина Raw Air будет проведён согласно обычным правилам Кубка мира FIS.«Нас попросили держаться в рамках действующих правил. Так что соревнование будет проведено, как обычно», – приводит слова директора Raw AirNRK.Тур Raw Air пройдёт в Норвегии с 10 по 19 марта 2017 года, соревнования (4 индивидуальных, 2 командных) запланированы в Осло, Лиллехаммере, Тронхейме и Викерсунде. Изначально организаторы планировали на заключительном личном старте отдать победу тому, кто прыгнет дальше всех, отказавшись от оценок за стиль.