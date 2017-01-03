Дибиров: едем на чемпионат мира по гандболу решать серьёзные задачи

Капитан мужской сборной России по гандболурассказал о соперниках национальной команды на чемпионате мира, который пройдёт во Франции с 11 по 29 января, а также задачах отечественной сборной на предстоящий турнир.«Франция – доминирующая сборная на протяжении последних 10 лет. Эта команда – чемпион мира 2015 года, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они стали вторыми. Говорить о силе хозяев чемпионата мира лишний раз не приходится. Они фавориты не только нашей группы, но и всего чемпионата. Норвегия и Польша – это команды одного уровня. Последний чемпионат Европы показал, что норвежцы на данный момент являются одними из лидеров европейского гандбола. У них молодая и очень перспективная команда. Поляки же после прихода в сборную тренера Таланта Дуйшебаева обрели систему, которой им не хватало. Подбор игроков у них хороший. Костяк сборной Польши составляют игроки «Кельце», который выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Это серьёзный коллектив. Сборные Бразилии и Японии в любом случае неудобные соперники, которые проповедуют абсолютно другой гандбол, не европейский. Более эмоциональный, я бы сказал. Вообще, наша группа самая сильная на этом чемпионате. Но мы в первую очередь будем ориентироваться на свою игру.Сможем ли выйти в 1/8 финала? У нас даже мыслей таких нет, что вот, мол, надеемся выйти из такой группы. Пессимистичных настроений не должно быть! Мы едем на чемпионат мира решать серьёзные задачи. Даже в голову не должно приходить, что можем не пробиться в 1/8 финала. Есть планка, ниже которой мы не имеем права опускаться.На чемпионате Европы—2016 мы были ничем не хуже финалистов, немцев и испанцев. Чемпионы немцы ничего особенного не показали в матче с нами (30:29), а испанцы выиграли у нас всего два мяча (25:23). Мы вполне могли оказаться на месте этих команд. Мы обыгрывали на том чемпионате сильные и крепкие сборные. Почему мы не можем повторить это на чемпионате мира? За год наша сборная стала лучше, умнее, мудрее. Мы настраиваемся на выполнение поставленной задачи – выход в полуфинал», — приводит слова Дибирова «Р-Спорт».