Глава FIS: неправильно наказывать всех только за наличие российского паспорта

Президент FIS Джанфранко Каспер рассказал, как относится к допинговым подозрениям в адрес российских лыжников. Ранее шестеро россиян — Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова — были временно отстранены от соревнований по лыжным гонкам из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
«Понимаю беспокойство спортсменов, но уже через два часа после того, как МОК предоставил нам возможность действовать, мы отстранили шестерых российских лыжников, имена которых попали в список Макларена. Это был наш первый шаг. Что касается возможности отстранения всей сборной России, то нам не следует наказывать невиновных. Тот, кто нарушает правила, должен нести ответственность, но наказывать всех подряд только за наличие российского паспорта — это неправильно и невозможно с юридической точки зрения. Насколько нам известно, Устюгов не имеет отношения к скандалу. По крайней мере его имени не было в списке Макларена.
Лишение России права проведения соревнований под эгидой FIS в следующих сезонах? Это больше выглядело бы местью, чем эффективным наказанием. Вариант с отстранением российских лыжников от участия в Олимпийских играх—2018 пока также не рассматривается. Нужно посмотреть, как будут развиваться события, а затем действовать соответствующим образом», – цитирует Каспера Deutschlandfunk.