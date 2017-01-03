Путин включил директора Росгвардии в совет по развитию физкультуры и спорта

Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
В число членов совета дополнительно включены министр спорта России Павел Колобков, директор Росгвардии, командующий войсками национальной гвардии России, генерал армии Виктор Золотов и председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая. Из числа членов совета исключён вице-премьер Аркадий Дворкович.