Лыжница Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де ски», Чекалёва — 10-я

Шведка Стина Нильссон выиграла скиатлон на дистанции 10 км, прошедший в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Второе место, отстав от победительницы на 0,2 секунды, заняла американка Джессика Диггинс. Третьей финишировала лыжница из Норвегии Хейди Венг.
Лучшей из россиянок стала Юлия Чекалёва, завершившая гонку с 10-м результатом.
Кубок мира. «Тур де ски». Женщины Скиатлон, 5+5 км. Оберстдорф, Германия
1. Стина Нильссон (Швеция) – 27.23,8.
2. Джессика Диггинс (США) – отставание 0,2.
3. Хейди Венг (Норвегия) – +1,5
10. Юлия Чекалёва (Россия) – +12,8…
26. Елена Соболева (Россия) – +41,7.
27. Полина Кальсина (Россия) – +41,8…
38. Мария Гущина (Россия) – +1.24,2…
41. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.50,9…
51. Ольга Царева (Россия) – 3.26,2.