Фуркад: не стану ничего бойкотировать в одиночку, я не Мартин Лютер

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал решение Международного союза биатлонистов относительно российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга на Олимпийских играх в Сочи.«Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это пародия на борьбу с допингом. Мы встретимся с другими биатлонистами в конце этой недели, чтобы обсудить все вопросы и разногласия. Я не стану ничего бойкотировать в одиночку и приносить себя в жертву ради других. Я не Мартин Лютер Кинг или Нельсон Мандела, у меня нет такого призвания. Я просто хочу, чтобы федерация моего вида спорта решительнее выступала против допинга и приняла строгие меры.Все спортсмены должны говорить вместе. Я не хочу быть единственным, кто несёт флаг в борьбе с допингом», – приводит слова Фуркада Eurosport.