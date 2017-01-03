Устюгов в третий раз выиграл на «Тур де ски», победив в скиатлоне

Российский лыжникпобедил в скиатлоне на 20 км, прошедшем в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Вторым с отставанием 0,6 секунды финишировал Мартин Сундбю, тройку призёров замкнул Дарио Колонья, отставший на секунду.Устюгов выиграл уже третью гонку подряд (ранее спринт и 10 км классическим ходом с масс-старта) и уверенно лидирует в общем зачёте «Тур де Ски».1. Сергей Устюгов (Россия) — 48.40,42. Мартин Сундбю (Норвегия) — отставание 0,63. Дарио Колонья (Швейцария) — +1,0