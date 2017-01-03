ИААФ с осторожностью отнеслась к идее аннулировать мировые рекорды

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) готова обсудить предложение об аннуляции всех мировых рекордов в лёгкой атлетике, выдвинутое главой Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS)с целью избежания нечестно, с помощью допинга, установленных достижений.«Мы приветствуем дискуссию, но мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда являются чистые спортсмены, которые установили мировые рекорды на законных основаниях. Если список мировых рекордов будет аннулирован, то чистые спортсмены рискуют потерять своё место в истории, а также столкнуться с причастностью к тому, что их рекорды были установлены не чисто», — цитирует ТАСС пресс-службу ИААФ.