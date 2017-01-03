Устюгов: после классической части думал, что уже не выиграю

Российский лыжник, выигравший третий подряд этап «Тур де Ски», прокомментировал свою победу и лидерство в общем зачёте.«Я очень хотел выиграть. Поначалу думал, что это не выйдет, поскольку классическая часть далась очень тяжело. На коньковый отрезок шёл и думал, как бы остаться в десятке. Но на последнем подъёме всё изменилось. Когда сделали первый рывок, не смог его поддержать в полную силу, старался терпеть. Когда же темп упал, понял, что пора действовать, и начал атаковать. В итоге вышел за Дарио со спуска и выиграл у них финиш», — сказал Устюгов в эфире программы «Все на матч».