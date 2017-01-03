Сундбю: я не лучший лыжник в мире, потому что есть русский

В ходе мужского скиатлона на «Тур де ски», который выиграл россиянин, во время одного из заходов на стадион норвежский лыжникошибочно свернул не на ту лыжню, а россиянин, выбравший верный путь, ускорился. Потерянных секунд могло не хватить норвежцу для победы, что стало предметом для обсуждения после гонки.«Это не столь важно, чтобы так много говорить об этом. Я пошёл не по той лыжне. Не знаю почему, а Устюгов повернул верно.Я хотел бы иметь эту победу, но я не лучший лыжник в мире на данный момент, потому что есть русский. Мы жёстко боролись на пути к нашей цели до самой финишной черты», — приводит слова Сундбю NRK.