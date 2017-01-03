Сундбю: обиды на Устюгова не держу, я дурак и сам во всём виноват

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю не стал поддерживать своего соотечественника Дидрика Тёнсета, который назвал поведение россиянина Сергея Устюгова неспортивным. Сундбю, который некоторое время был лидером третьего этапа «Тур де Ски», сбился с трассы, из-за чего потерял драгоценные секунды и пропустил вперёд ряд соперников. В это время Устюгов взял на себя инициативу и взвинтил темп. На финише Мартин уступил россиянину 0,6 секунды.
«В правилах FIS не сказано, что соперники должны останавливаться, если ты не туда свернул. Так что обиды на Устюгова не держу. Он прекрасный тактик. А вот я дурак, поскольку не удосужился пройти по трассе заранее и совершил эту нелепую ошибку. За свою глупость понёс расплату в виде потери бонусных секунд», — цитирует Сундбю TV2.