Глава ИААФ: ещё 12 атлетов РФ добавлены в международный пул тестирования

Глава ИААФобъявил, что ещё 12 российских спортсменов будут добавлены в международный пул тестирования.«Российских спортсменов подвела система, которая должна была их защищать. Будет продолжен поиск путей создания вызывающей доверие системы независимого допинг-тестирования российских атлетов, чтобы у них были альтернативные пути вернуться к участию в соревнованиях, пока мы продолжаем работать с ВФЛА над её восстановлением. Мы договорились о добавлении с этого месяца ещё 12 атлетов в международный регистрируемый пул тестирования», — цитирует Коэ пресс-служба ИААФ.Спортсмены, которые входят в международный регистрируемый пул тестирования, не будут автоматически признаны допущенными к выступлению на международных соревнованиях в 2017 году. В случае выполнения всех необходимых условий спортсмены получат статус нейтральных атлетов и допуск к соревнованиям.