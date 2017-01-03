Велес Зузулова победила в слаломе после схода Шиффрин

Словачкапобедила в слаломе на восьмом этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди женщин в Загребе (Хорватия). Второй была её соотечественница, третье время показала чешка. Россиянказаняла 21-е место,не пробилась во вторую попытку.Отметим, что лидер Кубка мира американкане финишировала.1. Вероника Велес Зузулова (Словакия) – 2.02,53.2. Петра Влхова (Словакия) – 2.02,77.3. Сарка Страхова (Чехия) – 2.03,05…21. Ксения Алопина (Россия)– 2.08,05…42. Екатерина Ткаченко (Россия) – 1.04,67 (результат первой попытки).