ИААФ отказалась предоставить ВФЛА фамилии легкоатлетов из доклада Макларена

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) отказалась предоставить Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) фамилии около 200 российских легкоатлетов, значившихся в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.«Мы делали запрос 20 декабря, просили дать нам списки по докладу Макларена, нам ответили, что это внутреннее расследование ИААФ, и списки спортсменов нам не предоставят. По сути, нам тактично отказали. Поэтому фамилии этих 200 легкоатлетов ВФЛА до сих пор не известны», — приводит ТАСС слова президента ВФЛА