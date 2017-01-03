Колобнев: разрыв со спортом сравним с разрывом с близким человеком

Призёр Олимпийских игр 2008 года в велоспорте на шоссе, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира 35-летний россиянин Александр Колобнев завершил карьеру.
«Все спортсмены тяжело переживают окончание карьеры. Все. Момент принятия решения неизбежен. Это пытка. Тот, кто говорит, что всё это нормальный процесс, безболезненный, с переключением своей жизни, например, только на семью, — всё же лукавит.
Как оказалось, всё это очень тяжело психологически. Чувство, что тебя просто заменят более молодые гонщики, для спортсмена, наверное, схоже с чувствами женщины, понимающей, что она уже не столь молода и привлекательна, видя молодых пассий рядом. Разрыв со спортом сравним, наверное, с разрывом с близким человеком. Я не задумывался надо всем этим, пока один из физиотерапевтов не сказал, что, оказывается, в спортивной психологии даже есть отдельная область, посвящённая этому процессу.
Но как ни странно, тренируясь и одновременно погружая себя в реализацию нового проекта, мысли об окончании карьеры не накрывают. Вспоминаю, как один раз сказал Jens Voigt, который закончил карьеру пару лет назад: «Кризис среднего возраста? – У меня пока нет времени на него…»
Я рад, что выхожу как спортсмен с энергетическим зарядом выстреленной пули. Суммируя все эмоции и ощущения, могу сказать, что, покидая профессиональный спорт, я чувствую огромное желание самореализации в нормальной жизни, где буду использовать свой многолетний опыт и практические знания», — написал Колобнев на своём официальном сайте.