Чекалёва: всегда настраиваюсь на более высокий результат

Лучшая из россиянок в скиатлоне «Тур де Ски», который прошёл в немецком Оберстдорфе,(10-е место) поделилась впечатлениями о гонке.«Я всегда настраиваюсь на более высокий результат. Но что есть… В принципе не провалилась сегодня. На гонке не было высоких скоростей, как обычно. Как говорится, все шли толпой до конца. Но почему-то я думала, что на коньковой части дистанции трасса будет шире. А получилось, что все друг другу прыгали на палки и лыжи. Были заторы. На «классике» было то же самое. В общем, всё прошло очень быстро и в необычной суете.Свежий снег повлиял в первую очередь на скольжение. Но зато появилось ощущение зимы в Европе. Было уже немного повеселее. «Тур де Ски» — это для меня это один из этапов подготовки к чемпионату мира в Лахти», — приводит слова Чекалёвой пресс-служба ФЛГР.