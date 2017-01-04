Член МОК: Путин лично связывался со мной, чтобы я был в антидопинговой комиссии

77-летний член Международного олимпийского комитетав интервью NRK рассказал, что президент Российской Федерацииобращался к нему с предложением о вхождении в состав Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России.«Путин лично связывался со мной, но я, к сожалению, не смог принять его предложение из-за проблем со здоровьем. Чем бы я должен был заниматься, если бы согласился? Путин создал комиссию с целью подробного рассмотрения всего случившегося в России, причин произошедшего и способов изменить ситуацию. Он хотел, чтобы в ней был кто-то из иностранцев, способный участвовать в дискуссии и наблюдать за ней со стороны МОК. Именно такое предложение получил я», — сказал Хайберг.