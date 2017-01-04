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Крамер: Устюгов учит английский, но пока опасается говорить с журналистами

4 января 2017, среда. 09:24. Другие
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал, что у него нет проблем с коммуникацией с лидером команды Сергеем Устюговым.

«Иногда Сергей говорит по-русски, а я — по-немецки, но мы понимаем друг друга. При этом у меня есть помощник, который отлично владеет и русским, и английским, так что никаких проблем в общении нет. Сергей учит английский и делает успехи, но пока опасается говорить с журналистами на английском», — приводит слова Крамера NRK.

Напомним, что Устюгов выиграл все 3 первые гонки на лыжной многодневке «Тур де Ски».
Источник: NRK Сообщить об ошибке
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Сергей Устюгов
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