Крамер: Устюгов учит английский, но пока опасается говорить с журналистами

Тренер сборной России по лыжным гонкамрассказал, что у него нет проблем с коммуникацией с лидером команды«Иногда Сергей говорит по-русски, а я — по-немецки, но мы понимаем друг друга. При этом у меня есть помощник, который отлично владеет и русским, и английским, так что никаких проблем в общении нет. Сергей учит английский и делает успехи, но пока опасается говорить с журналистами на английском», — приводит слова Крамера NRK.Напомним, что Устюгов выиграл все 3 первые гонки на лыжной многодневке «Тур де Ски».