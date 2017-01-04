Пихлер: если информация Макларена верна, то Россию надо отстранить от Игр-2018

Немецкий тренер, возглавлявший с 2011 по 2013 год женскую сборную России по биатлону, заявил, что сочтёт справедливым возможное решение об отстранении всей сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, если будет подтверждена информация о массовом употреблении допинга российскими спортсменами, содержащаяся во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством«Если вся эта информация верна, то России необходимо дать олимпийский перерыв и отстранить от участия в Играх 2018 года. Конечно, в таком случае пострадают и чистые спортсмены, но все другие меры просто бессмысленны. У России будет время подумать, после чего мы сможем начать всё заново», — приводит слова Пихлера Frankfurter Allgemeine.