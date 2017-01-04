Юниорский ЧМ по биатлону, перенесённый из Острова, пройдёт в Осрблье

Международный союз биатлонистов принял решение о проведении чемпионата мира среди юниоров и молодёжи 2017 года в Осрблье (Словакия), сообщает официальный сайт IBU. Напомним, что соревнования должны были пройти в Острове, Псковской области, но Союз биатлонистов России отказался от проведения чемпионата. Состязания пройдут с 22 по 28 февраля.Кроме того, IBU сообщил, что объявит место проведения этапа Кубка мира, перенесённого из Тюмени, в ближайшее время. 22 декабря в Мюнхене прошло внеочередное заседание исполкома IBU по «делу российских биатлонистов», подозреваемых в применении допинга. Двое российских биатлонистов были отстранены, а в отношении 29 начато расследование. Также было принято решение о переносе из России этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове.