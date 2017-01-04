Гросс: сейчас не лучший момент, чтобы вызывать Логинова на этапы Кубка мира

Старший тренер мужской сборной Россиирассказал, почему в состав команды на этап Кубка мира в Оберхофе не попали, выполнившие критерии отбора.«Слепов приболел, у него высокая температура. А Логинов… Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам понадобиться в следующем, олимпийском сезоне. Конечно, мы понимаем, что ему международные старты ему нужны, но для его появления здесь нужно выбрать правильный момент. Сейчас много разговоров, много дискуссий с Международным союзом биатлонистов, поэтому с ним нужно повременить», – сказал Гросс в эфире программы «Все на матч».Логинов с ноября 2013 по ноябрь 2016 года отбывал дисквалификацию за допинг.