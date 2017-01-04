Ивашко стал 62-м легкоатлетом РФ, включённым в пул допинг-тестирования ИААФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций включила в пул допинг-тестирования чемпиона России в беге на 400 метров, сообщает официальный сайт организации. 22-летний спортсмен стал 62-м российским легкоатлетом, включённым в пул ИААФ.Все спортсмены, находящиеся в пуле тестирования, обязаны предоставлять информацию о своём местонахождении и должны находиться по тем адресам, о которых они уведомили, в указанное время.Спортсмены, которые входят в международный регистрируемый пул тестирования, не будут автоматически признаны допущенными к выступлению на международных соревнованиях в 2017 году. В случае выполнения всех необходимых условий спортсмены получат статус нейтральных атлетов и допуск к соревнованиям.