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Домрачева: мне было важно создать одежду, мотивирующую на занятия спортом

4 января 2017, среда. 16:17. Другие
Трёхкратная олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала, почему решила заняться дизайном одежды.

«Мне всегда нравилось что-то придумывать и развивать свои креативные идеи. Родители-архитекторы с детства привили любовь к творчеству, поэтому неудивительно, что мне интересна и близка тема дизайна. Дизайна в его широком смысле. Почему сейчас выбор пал именно на дизайн одежды? Наверное, потому что именно такая коллекция смогла стать своеобразным подарком для болельщиков, которые успели соскучиться по моим выступлениям. Хотелось добавить к спортивной форме, в которой я провожу большую часть времени, какую-то изюминку — свою индивидуальную черту. Кроме того, мне было важно создать что-то такое, что смогло бы дополнительно мотивировать людей на занятия спортом, на какие-то свои личные маленькие рекорды.

Очень надеюсь, что, надев майку с моим изображением или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше или сделать утреннюю зарядку. И я была бы очень горда и счастлива, если бы приобретение маленького спортивного аксессуара для кого-то стало бы началом ежедневного спортивного ритуала, утренних пробежек, а может, и большого спортивного пути. Занятия спортом становятся приятнее, если на тебе надето то, в чём ты чувствуешь себя увереннее. Я не проходила специального обучения, но, минимально владея необходимыми компьютерными программами, имею представление, каким образом можно достичь желаемого результата. В какой-то мере это помогло донести свои задумки до дизайнеров, которые приглашались для реализации этого проекта. Они и развили идеи, профессионально подойдя к делу и предложив своё видение. При создании коллекции меня вдохновляла мысль о том, что я смогу использовать в качестве экипировки на своих тренировках что-то, созданное мной самой. И что смогу увидеть своих болельщиков на трибунах в яркой майке или шапке с биатлонным принтом. Вдохновляла любовь к биатлону и к спортивному стилю. Хочу отметить, что далеко не все идеи были реализованы в представленной в «Раубичах» коллекции. Так что публику ждёт ещё много интересного, такого, что с удовольствием буду носить сама», — приводит слова Домрачевой Tut.by со ссылкой на журнал «Биатлон».
Источник: Tut Сообщить об ошибке
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Дарья Домрачева
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