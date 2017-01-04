Устюгов: до конца не верил, что Сундбю меня не догонит

Российский лыжник, выигравший четвёртую гонку кряду в рамках многодневки «Тур де Ски», прокомментировал победу в гонке преследования на 15 км свободным стилем.«Гонка была тяжёлой, я до самого конца не верил, что Мартин меня не догонит. Ехал и думал, что вот-вот он должен подъехать, но, когда на последнем круге мне сказали, что я от него уезжаю, я начал переступать через себя, терпеть, как никогда не терпел. Гонка сложилась очень тяжело», — приводит слова Устюгова «Лыжный спорт».На финише Сергей опередил норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 37,5 секунды.