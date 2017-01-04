Голландец ван Гервен стал чемпионом мира по дартсу

В Лондоне завершился чемпионат мира по дартсу. Голландец Микаэль ван Гервен в финале оказался сильнее победителя прошлогоднего чемпионата мира шотландца Гэри Андерсона со счётом 7:3. Отметим, что ван Гервен был посеян под первым номером, а Андерсон получил второй номер посева.
Напомним, что на полуфинальной стадии будущий чемпион обыграл своего соотечественника Рэймонда ван Барневельда, а Андерсон взял верх над ещё одним шотландцем Питером Райтом.
Дартс. Чемпионат мира. Лондон. Финал
Микаэль ван Гервен (Нидерланды, 1) — Гэри Андерсон (Шотландия, 2) — 7:3.