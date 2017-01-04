Климов — третий на этапе «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке

Россиянин Евгений Климов занял третье место на третьем этапе «Турне четырёх трамплинов» в Инсбруке. Победил норвежец Андре Танде, а вторым стал его соотечественник Роберт Йоханссон. Отметим, что вторая попытка была отменена из-за плохих погодных условий.
Прыжки с трамплинов. «Турне четырёх трамплинов». 3-й этап. Инсбрук, Австрия
По итогам одной попытки
1. Андре Танде (Норвегия) — 125,7.
2. Роберт Йоханссон (Норвегия) — 123,1.
3. Евгений Климов (Россия) — 119,1…
22. Денис Корнилов (Россия) — 100,8…
38. Дмитрий Васильев (Россия) — 87,3.