Устюгов: не считаю себя лучшим лыжником мира

Российский лыжникв интервью норвежской прессе признался, что не считает себя лучшим лыжником мира, несмотря на соответствующее заявление Мартина Йонсруда Сундбю.«Я не считаю себя лучшим лыжником мира. Думаю, лучшим является, который сейчас готовится к чемпионату мира в Лахти. Уверен, что там он выступит наилучшим образом», — приводит слова Устюгова VG.Сергей выиграл все четыре первые гонки в рамках многодневки «Тур де Ски» и опережает ближайшего преследователя норвежца Мартина Йонсруда Сундбю на 42,2 секунды.