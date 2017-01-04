Кугаевский: Гросс заранее утвердил, что Гараничев пропустит этап КМ в Оберхофе

, личный тренер призёра Олимпийских игр 2014 года в Сочи, прокомментировал непопадание своего подопечного в состав сборной России на этап Кубка мира в Оберхоф.«План постепенного подведения Гараничева к оптимальной форме к чемпионату мира мы разрабатывали совместно с Рикко Гроссом. Он заранее утвердил, что Евгений пропустит этап Кубка мира в Оберхофе и приедет из Поклюки сразу в Рупольдинг.На втором немецком этапе вряд ли он будет бороться за призовые места, а вот на следующих стартах в итальянском Антхольце, надеюсь, Евгений уже будет в хорошей форме», — приводит слова Кугаевского агентство «Тюменская арена».