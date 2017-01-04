Стал известен состав сборной России на ЧЕ по конькобежному спорту

Тренерский штаб сборной России по конькобежному спорту определился с составом команды на чемпионат Европы в классическом и спринтерском многоборье, который пройдёт с 6 по 8 января в Херенвене, сообщает официальный сайт Союза конькобежцев России.
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. Херенвен, Нидерланды. Состав сборной России
Классическое многоборье
женщины: Анна Юракова, Ольга Граф;
мужчины: Денис Юсков, Данил Синицин, Сергей Трофимов.
Спринтерское многоборье
женщины: Екатерина Шихова, Екатерина Лобышева, Ольга Фаткулина;
мужчины: Руслан Мурашов, Алексей Есин, Михаил Казелин.