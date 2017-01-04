Карин Оберхофер летом 2017 года станет мамой

Итальянская биатлонисткарассказала, что летом 2017 года станет мамой.«Я благодарна всем людям, которые были рядом все эти годы в биатлоне, Федерации биатлона Италии. Большое спасибо всем, кто делил со мной радость. Теперь мне предстоит ещё более важный период в жизни. Скоро увидимся на лыжне», — приводит слова Оберхофер официальный сайт Федерации зимних видов спорта Италии.31-летняя Оберхофер является бронзовой медалисткой Олимпиады-2014 в Сочи в смешанной эстафете и трёхкратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира.