Костадинова: идея обнуления мировых рекордов — легкомысленная и неправильная

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Стефка Костадинова раскритиковала предложение Федерации лёгкой атлетики Великобритании обнулить мировые рекорды в данном виде спорта.
«Это будет абсолютно нечестно по отношению к тем спортсменам, которые честно достигли пика своей карьеры. Идея обнуления мировых рекордов — легкомысленная и неправильная. Усиленные меры по борьбе с допингом — это нет повод перечёркивать всё, что было раньше», — приводит слова Костадиновой Reuters.
Костадиновой принадлежит мировой рекорд в прыжках в высоту (2,09 м), установленный в 1987 году