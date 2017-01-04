Костадинова: идея обнуления мировых рекордов — легкомысленная и неправильная

Олимпийская чемпионка в прыжках в высотураскритиковала предложение Федерации лёгкой атлетики Великобритании обнулить мировые рекорды в данном виде спорта.«Это будет абсолютно нечестно по отношению к тем спортсменам, которые честно достигли пика своей карьеры. Идея обнуления мировых рекордов — легкомысленная и неправильная. Усиленные меры по борьбе с допингом — это нет повод перечёркивать всё, что было раньше», — приводит слова Костадиновой Reuters.Костадиновой принадлежит мировой рекорд в прыжках в высоту (2,09 м), установленный в 1987 году