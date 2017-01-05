Тихонов о Пихлере: в семье не без урода

Четырёхкратный олимпийский чемпионраскритиковал экс-наставника женской сборной России по биатлону, который считает справедливым возможное отстранение всей сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.«Пихлер – моральный урод. Я знаю его около 45 лет. Он, ещё будучи юнцом, бегал за нами и учился уму-разуму. Я даже был знаком с его отцом и братом, который сейчас работает бургомистром в Германии. Исходя из этого, напрашивается лишь один вывод – в семье не без урода. Пусть лучше расскажет, сколько он у нас заработал и платил ли он налоги. А что он дал нам? Это ведь Пихлер готовил сборную к Сочи. Более безграмотного и непрофессионального специалиста я не знаю.Нас просто-напросто возят лицом по грязному столу, и мы сами признаём свою вину, но никто к ответственности не привлечён – виноватых нет. Почему никто не поговорил по этому поводу с Прохоровым, Кущенко, Паком? Ведь именно они пригласили Пихлера», – приводит слова Тихонова «Московский комсомолец».Ранее Пихлер заявил, что сочтёт справедливым возможное решение об отстранении сборной России от Олимпиады-2018, если будет подтверждена информация о массовом употреблении допинга российскими спортсменами, содержащаяся во второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.