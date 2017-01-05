Пидручный: чувствую себя очень плохо, последние дни почти ничего не ел

Украинский биатлонистсообщил, что не сможет выступить на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) из-за болезни. В общем зачёте Кубка мира он занимает 20-е место. 5 января на этапе в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка.«Чувствую себя очень плохо, последние дни почти ничего не ел, похудел, сил нет. Сегодня переехали в Оберхоф, меня хотели оставить в Австрии, но не было с кем. Завтра, скорее всего, поедем в клинику, потому что ничего не помогает. О стартах в ближайшие дни можно и не думать», — цитируют Пидручного «Подробности».