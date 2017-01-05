Иранский и азербайджанский борцы дисквалифицированы на 4 года за допинг

Объединённый мир борьбы (UWW) принял решение о дисквалификации двоих борцов — иранцаи азербайджанца— за нарушение антидопинговых правил, сообщает Inside the Games. Спортсмены дисквалифицированы на четыре года.Положительная допинг-проба была взята у Бабаджанзаде на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Ширазе (Иран). Срок дисквалификации будет отсчитываться с 31 августа 2016 года.Проба у Дибирова была взята на юниорском чемпионате мира в Маконе (Франция). Срок дисквалификации будет отсчитываться с 5 октября 2016 года.