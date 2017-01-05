Саночники Богданов и Медведев стали шестыми на чемпионате Европы в Кёнигзее

В Кёнигзее (Германия) стартовал пятый этап Кубка мира и чемпионат Европы по санному спорту. В двойках чемпионами Европы стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Россияне Андрей Богданов и Андрей Медведев заняли шестое место.
Санный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Кёнигзее (Германия)
Мужчины. Двойки
1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) – 1.41,575.
2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 1.41,645.
3. Робин Гюке / Давид Гамм (Германия) – 1.42,357…
7. Андрей Богданов / Андрей Медведев (Россия) – 1.42,915…
12. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) – 1.43,827…
16. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) – 1.44,062.
Чемпионат Европы
1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) – 1.41,575.
2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) – 1.41,645.
3. Робин Гюке / Давид Гамм (Германия) – 1.42,357…
6. Андрей Богданов / Андрей Медведев (Россия) – 1.42,915…
9. Александр Денисьев / Владислав Антонов (Россия) – 1.43,827…
13. Владислав Южаков / Юрий Прохоров (Россия) – 1.44,062.