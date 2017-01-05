Медведев: в Сочи было бы ещё больше соревнований, если бы нам не мешали

Премьер-министр РФна совещании, посвящённом использованию олимпийских объектов Сочи, заявил, что планы по эксплуатации наследия Олимпиады-2014 в Сочи реализованы.«Ещё в ходе подготовки к зимним Играм 2014 года было запланировано, что вся построенная современная инфраструктура в Сочи после Олимпиады будет работать на развитие региона и позволит превратить этот город в международный круглогодичный курорт мирового уровня, центр подготовки профессиональных спортсменов и любимое место отдыха для миллионов людей. По сути, эти планы реализованы. Все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год. В частности, здесь тренируются различные команды, проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции и т.д. Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов всё пока выглядит неплохо.Если бы нам ещё не мешали проводить соревнования, их ещё больше было бы», — приводит слова Медведева ТАСС.