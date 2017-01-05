Цветков поднялся на пятое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Россиянин Максим Цветков после спринта на этапе Кубка мира по биатлону поднялся в общем зачёте с шестого на пятое место. Его соотечественник Антон Бабиков отыграл две позиции и располагается на 11-й строчке. Антон Шипулин остался вторым.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт. После 9 гонок
1 (1). Мартен Фуркад (Франция) – 502.
2 (2). Антон Шипулин (Россия) – 327.
3 (3). Йоханесс Бё (Норвегия) – 308.
5 (6). Максим Цветков (Россия) – 268.
11 (13). Антон Бабиков (Россия) – 201 …
19 (16). Матвей Елисеев (Россия) – 163…
37 (35). Евгений Гараничев (Россия) – 80…
42 (48). Дмитрий Малышко (Россия) – 55…
69 (69). Юрий Шопин (Россия) — 8.