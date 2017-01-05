Цветков поднялся на пятое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Россиянинпосле спринта на этапе Кубка мира по биатлону поднялся в общем зачёте с шестого на пятое место. Его соотечественникотыграл две позиции и располагается на 11-й строчке.остался вторым.1 (1). Мартен Фуркад (Франция) – 502.2 (2). Антон Шипулин (Россия) – 327.3 (3). Йоханесс Бё (Норвегия) – 308.5 (6). Максим Цветков (Россия) – 268.11 (13). Антон Бабиков (Россия) – 201 …19 (16). Матвей Елисеев (Россия) – 163…37 (35). Евгений Гараничев (Россия) – 80…42 (48). Дмитрий Малышко (Россия) – 55…69 (69). Юрий Шопин (Россия) — 8.