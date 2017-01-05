Белорусский штангист дисквалифицирован за применение четырёх видов допинга

Национальное антидопинговое агентство Беларуси объявило о дисквалификации тяжелоатлета Станислава Ладорного на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. В пробе спортсмена были обнаружены следы сразу четырёх запрещённых препаратов: анастрозола, мельдония, а также экзогенных (метандиенона) и эндогенных анаболических андрогенных стероидов.
Дисквалификация 20-летнего спортсмена продлится до 3 ноября 2020 года. Также аннулированы его результаты, показанные в период с 8 сентября по 4 ноября 2016 года.